'Wie dronken een ongeval heeft, maakt snel de rekening: hij kan beter doorrijden. De straffen voor vluchtmisdrijf zijn bij ons erg mild'

Erwin Van Damme: ‘Echt en dichtbij’

We beginnen onze rondvraag in Antwerpen, bij politierechter Erwin Van Damme. Hij heeft al veertien jaar op de teller, eerder had hij er dertien jaar bij de rechtbank van eerste aanleg op zitten. Van Damme spreekt uit ervaring: ‘Vluchtmisdrijf is niet nieuw, het heeft altijd bestaan.’

Erwin Van Damme «Ik heb de statistieken voor me liggen en die bevestigen mijn aanvoelen: er is geen stijging. Het verschil is dat het publiek gevoeliger is dan vroeger. Je zou dat steekvlamjournalistiek kunnen noemen, maar eigenlijk is het een goede zaak dat de aandacht toeneemt. De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen brengt dat soort incidenten ook meer in de aandacht via de sociale media: zo krijgen de slachtoffers een gezicht. We kennen ook allemaal de foto van de doodrijder van Merel: vluchtmisdrijf is dan niet langer een abstract verschijnsel, maar écht en dichtbij.»

HUMO In ons land wordt elke dag tweehonderd keer vluchtmisdrijf gepleegd, dat is een enorm cijfer.

Van Damme «Ik heb de agenda van mijn strafzitting van vrijdag eens bekeken: er staan 85 zaken op de rol, waarvan 7 vluchtmisdrijven. Maar je hebt vluchtmisdrijven en vluchtmisdrijven. Meestal gaat het om mensen die bij het parkeren een andere wagen schrammen of een spiegel eraf rijden en vervolgens doorrijden. Dat is iets wat uw schoonmoeder kan overkomen. Bij zulke zaken wordt meestal de minimumboete van 1.200 euro en een rijverbod van vijftien dagen opgelegd. Daarnaast zijn er beklijvende gevallen, zoals van de man die stomdronken discotheek La Rocca verlaat, alle rode lichten op de steenweg negeert en twintig kilometer verder iemand op het zebrapad doodrijdt.»

HUMO België doet het heel slecht: bij 1 op de 25 dodelijke ongevallen is er sprake van vluchtmisdrijf. Waar ligt dat aan volgens u?