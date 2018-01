'Ik was 24 toen een parlementslid me in een hoek drukte en betastte. Sindsdien verzamel ik alle gevallen van ongewenst seksueel gedrag'

HUMO U begon uw carnet noir lang voor #MeToo losbarstte. Was daar nood aan?

JEANNE PONTÉ «In juli 2014 kwam ik in het Europees Parlement terecht in een overwegend mannelijke commissie, ik was toen 24 jaar. Op een dag drukte een parlementslid me in een hoek, waar hij me omhelsde en betastte. Ik was zo gechoqueerd dat ik alle gevallen van ongewenst seksueel gedrag begon bij te houden.

»Eén van de grootste gevaren is dat normen gaan vervagen en dat mensen grensoverschrijdend gedrag normaal gaan vinden. Seksistische commentaren hebben gewoon geen plaats in de politiek. Ik zag mijn boekje ook als een actie van solidariteit met mijn vrouwelijke collega’s en vrienden die in gelijkaardige situaties waren terechtgekomen.»

HUMO Hoeveel getuigenissen hebt u sinds 2014 al opgetekend?