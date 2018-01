10 dingen die u moet weten over Oprah Winfrey

1| Orpah wordt Oprah

Oprah werd op 29 januari 1954 in Mississippi geboren als Orpah. Omdat de meeste mensen – inclusief haar eigen familie – moeite hadden om dat uit te spreken, werd het Oprah. Helemaal aan het begin van haar televisie-carrière werd haar gezegd dat niemand die naam zou onthouden, en dat de naam ‘Susie’ haar beter paste.

2| Boek tegen boezem

Oprah is volgens het magazine Forbes de invloedrijkste beroemdheid van de afgelopen twintig jaar. Berucht is bijvoorbeeld haar impact op de boekenverkoop. Wanneer de Queen of Talk in haar ‘Oprah Winfrey Show’ (op tv van 1986 tot 2011) een boek aanprees, werd dat gegarandeerd een hit. Uitgevers hanteerden de regel van drie: ‘Als Oprah tijdens haar show het boek op haar schoot legt, staat het binnen de twee weken in de top tien. Houdt ze het tegen haar buik, dan staat het er de volgende week al in. Beslist ze om het tegen haar boezem te klemmen, dan gaat het recht naar de eerste plaats van de boekentop.’

3| Duwtje voor Barack

Nog meer invloed: volgens schattingen heeft de openlijke steun van Oprah aan Barack Obama hem in diens eerste presidentsverkiezingen één miljoen extra stemmen opgeleverd. En rapper 50 Cent heeft zijn hond Oprah genoemd.