Ignace Vandewalle, auteur van het 'verboden boek' over Ghelamco, over de etentjes, aandelen en vriendjespolitiek

Noot: Na de eerste publicaties over het boek afgelopen weekend op Humo.be en in Het Laatste Nieuws, ontving Ignace Vandewalle verschillende bedreigingen van KAA Gent-supporters. Hij heeft daarom in samenspraak met de Standaard Boekhandel zijn boekvoorstelling afgelast.

Daarnaast heeft Siegried Bracke met een brief laten weten dat hij ontslag neemt uit de cvba Arteveldestadion, die de Ghelamco Arena heeft gebouwd.

'Ik neem een groot risico, maar als de waarheid niet meer mag verschijnen, zitten we in Turkije'

Ignace Vandewalle is met dit boek niet aan zijn proefstuk toe. Als rechterhand van Jean-Marie Dedecker leverde hij grondstof voor ‘De keizer van Oostende’ – het belastende boek over Johan Vande Lanotte – en voor de recente ‘Pano’-uitzending over het gesjoemel bij de aanbesteding van het nieuwe casino van Middelkerke. Eerder was hij kabinetsmedewerker voor Open VLD-ministers Marc Verwilghen en Vincent Van Quickenborne.

Na de implosie van Lijst Dedecker richtte Vandewalle B.Felt op, een consultancybedrijf dat communicatieadvies levert aan politici en onderzoek voert voor media, bedrijven, advocaten en politici.

IGNACE VANDEWALLE «In 2015 vroeg ‘Pano’ me om onderzoek te doen naar de bouw van de Ghelamco Arena. Ik leverde een uitgebreid rapport af, waaruit ‘Pano’ elementen gebruikte in een uitzending over onze voetbalstadions. Toen ik achteraf het dossier besprak met een vriend, vond die het zo straf dat hij me aanraadde om er een boek over te schrijven. De media noemden de Ghelamco Arena een schoolvoorbeeld van hoe het moest. Wat ik had ontdekt, bewees het tegendeel.

»Eén van de problemen was de verregaande verwevenheid tussen Optima en het Gentse stadsbestuur. In 2016 barstte de bom bij Optima en kwam er een gemeentelijke commissie om die verwevenheid te onderzoeken. Dat was een cadeau. Ik heb die commissie van a tot z gevolgd en zo nog een pak vragen kunnen beantwoorden, met dank aan Gentse gemeenteraadsleden die me bewijsstukken bezorgden. Daarna had ik geen excuus meer om dit boek niét te schrijven (lacht).»

HUMO In uw boek schrijft u dat de Gentse burgemeester Daniël Termont die Optima-commissie probeerde te manipuleren.

VANDEWALLE «Termont heeft een vorm van schriftvervalsing gepleegd. Op de zitting van 5 september 2016 stond Johan Deckmyn van Vlaams Belang plots te zwaaien met een verslag uit 2005. Daarin stond naast de naam van burgemeester Frank Beke in een ander en groter lettertype: ‘WISSEN’. Verderop in het verslag stond ‘IDEM’. Verschillende gemeenteraadsleden hadden twee versies van dat verslag. Eentje mét en één zonder ‘correcties’. Blijkbaar had de ambtenaar die alle documenten moest bezorgen aan de commissieleden per ongeluk het onbewerkte document ook meegestuurd.

»Termont gaf in de commissie toe dat hij de opdracht had gegeven om die passages te wissen. Daarmee bevestigde hij dat alle documenten die in de commissie werden besproken eerst langs zijn bureau waren gepasseerd, zodat hij ze kon controleren en redigeren. Dat deed bij mij een belletje rinkelen. Eind augustus had ik dagen doorgebracht in het archief van de stad, op zoek naar informatie over de bouw van de Ghelamco Arena. Ik merkte dat sommige gemeenteraadsverslagen ontbraken. Wellicht lagen die ‘toevallig’ op het bureau van Termont en zijn advocaat Patrick Devers. Welke verslagen zijn er nog aangepast? En wat was die hele Optima-commissie nog waard, als de burgemeester de documenten liet manipuleren?»

Vriendjespolitiek

HUMO Wat is er ‘illegaal’ aan de Ghelamco Arena?