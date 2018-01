'Het gaat snel, maar niet zo snel als we denken. De intelligentste machines kunnen nog niet lezen zoals een leerling van 7 jaar'

Het is de ideale ijsbreker voor een Europese journalist: begin tegen Google-baas Sundar Pichai (45) over voetbal en de bedachtzame Indiër wordt meteen razend enthousiast. De Rode Duivels zal hij deze zomer in Rusland aandachtig volgen. ‘Toen ik opgroeide in India, volgde ik de beste teams op het WK altijd op de voet. Ik kan je van elke WK-winnaar van de afgelopen decennia ongeveer alle details geven,’ zegt hij op de Google Campus in Mountain View, Californië. De Indiër is ook een grote fan van het Europese clubvoetbal en dan vooral van FC Barcelona. ‘Ik probeer elke match te zien.’

Voor de meeste Vlamingen is Pichai een grote onbekende, maar niet zo in de VS en in zijn geboorteland India. Sinds 2004 maakt hij bliksemsnel carrière bij Google. Hij is de man die op het idee kwam van Google Chrome, de browser die Microsofts Explorer van de troon stootte. Twee jaar geleden werd de man die in India opgroeide zonder tv en telefoon baas van de techreus, ook al wilden Microsoft en Twitter hem graag als topman. Zijn aandelenpakket is inmiddels meer dan een half miljard euro waard.

- Hoe is het om na jaren van positieve reacties in de pers ineens forse kritiek te krijgen?

Sundar Pichai «Met schaalgrootte komt meer kritiek en controle. Europa en de VS hebben alle recht om ons onder het vergrootglas te houden. Het is aan ons om juist te handelen. Soms doen we iets verkeerd, maar dan ondernemen we actie en veranderen we dingen.