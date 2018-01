Meidenvenijn: hoe meisjes elkaar stiekem de duivel aandoen (en hoe ouders en leraren moeten reageren)

'Tegen de groepsdruk durven in te gaan is één van de moeilijkste dingen om te leren als pubermeisje ''

Dat is ook de reden waarom Tinne nu met zoveel overtuiging haar gezicht leent aan de Move tegen Pesten-actie van Ketnet. Als ik haar vertel dat er een woord is voor wat ze heeft meegemaakt, meidenvenijn, begint ze meteen te lachen. ‘Wat een goed woord! Ik wist niet dat het bestond.’

Ik ook niet. En wat ik vooral niet wist, is dat er een hele theorie bestaat over de manier waarop meisjes pesten. Dat komt, zegt Anke Visser, omdat de focus altijd heeft gelegen op het zichtbare pesten – dat wat jongens doen: elkaar aftroeven en vechten. Wat meisjes elkaar aandoen, is lang onder de mat geveegd als typisch meisjesgedrag, dat er gewoon bij hoort. Visser stond lang voor de klas en werkt nu al vijfentwintig jaar voor het Nederlandse Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Daar heeft ze zich verdiept in hoe je het klimaat in een klas zo veilig mogelijk kun maken: ‘Een kind kan alleen maar goed leren als het zich veilig voelt.’ Maar pas toen ze zag hoe haar eigen dochter op haar 7de al helemaal van de kaart was door meidenpesterijen, is ze het meisjesgedoe nader gaan onderzoeken.

Anke Visser «De ene dag kwam mijn dochter huilend thuis en vertelde ze me hoe één van de meisjes haar uit haar vriendengroep probeerde te duwen, en de volgende dag vertelde ze stralend dat ze ging spelen met datzelfde meisje, dat ik net tot de kwade genius had gebombardeerd. Ik kreeg maar geen vat op wat er aan de hand was, en ik kon geen literatuur vinden die dieper inging op onderling meisjesgedoe. Bij toeval zag ik een televisie-interview met de Amerikaanse pedagoge Rosalind Wiseman, dat mij meteen aan het beeld kluisterde. Zij had toen net het boek ‘Queen Bees and Wannabes’ geschreven. Op basis daarvan is trouwens de hitfilm ‘Mean Girls’ gemaakt (‘Mean Girls 2’ is nu op Netflix te zien, red.). Zij had een interessante analyse van wat er vaak gebeurt tussen meisjes in een klas. Ik heb haar meteen gemaild, ik ben naar haar toegegaan en ik ben een stuk wijzer teruggekomen.»