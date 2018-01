Een mens van goede wil: Afifa, Oumaima en Hajar waken over de kinderen van het Kiel

Oumaima El Azraki (19), Hajar Bouzakoura (19) en Afifa Benatmane (20) begeleiden in hun vrije tijd kansarme kinderen van de Antwerpse wijk het Kiel . Ze doen dat via de pleinwerking van Kras Jeugdwerk. ‘Het is elk jaar opnieuw bang afwachten of we een budget krijgen.’

'Dankzij ons spelen ze veilig op straat'

Toen Oumaima El Azraki, Hajar Bouzakoura en Afifa Benatmane kleine meisjes waren, bestond Kras Jeugdwerk nog niet. ‘Veel speelpleintjes waren er in die tijd niet in Antwerpen,’ herinneren ze zich. ‘We hadden geen andere keuze dan op straat te spelen, zonder dat iemand ons daarbij begeleidde of leuke spelletjes aanleerde.’

Vandaag offeren studentes sociaal werk Oumaima en Hajar, en Afifa, die logistiek studeert, met veel plezier hun vrije tijd op om de kinderen van de Antwerpse wijk het Kiel te entertainen.

Afifa Benatmane «We zijn als vrijwilliger aan de slag bij Kras, een jeugdwerking voor jongens en meisjes van 4 tot 13 jaar uit zogenaamde aandachtswijken. Wij zorgen ervoor dat de kinderen uit de woontorens van het Kiel de woensdagmiddag en donderdagavond op een leuke manier kunnen doorbrengen.»

Hajar Bouzakoura «Ze kunnen ons op het pleintje vinden. Daar organiseren we tal van spelletjes. En als het wat kouder wordt, kunnen we terecht in een kleine kelder om gezelschapsspelletjes te spelen. Op het plein staat de grote Krasbak, vol materiaal om voetbal, badminton, twister of petanque te kunnen spelen. De jongens en meisjes spelen zelfstandig en soms doen wij mee. We helpen hen ook met hun huiswerk. En ze kunnen bij ons terecht als ze thuis of op school problemen hebben. Wij staan altijd voor hen klaar. Meisjes die in hun puberteit zitten en het soms moeilijk hebben, weten dat wij er zijn. Ze hebben ons gsm-nummer of kunnen contact opnemen via onze Instagram-account.»

HUMO Schrikken jullie soms van wat de kinderen jullie vertellen?

Oumaima El Azraki «Soms wel. Maar ze weten dat alles wat ze ons toevertrouwen, tussen ons blijft. Tenminste toch zolang wij er zeker van zijn dat hun probleem niet ernstig is en ze zich veilig voelen. Als ik mijn diploma sociaal werk heb, zou ik graag in een instelling met probleemkinderen willen werken.»

Benatmane «De kinderen die wij onder onze hoede hebben, hebben thuis niet veel ruimte. Ze hebben geen andere keuze dan op straat spelen. Wij zorgen ervoor dat dat in veilige omstandigheden kan.»

HUMO Hoe zijn jullie bij Kras terechtgekomen?

El Azraki «Een vriendin van ons was al langer vrijwilliger bij Kras, en zij heeft me uitgenodigd voor de activiteiten. Eerst was ik gewoon lid, later hielp ik als vrijwilligster mee.»

Bouzakoura «Ook ik ben er door een vriendin in gerold. Iets later dan Oumaima, want de vriendin die me over de streep trok, wás Oumaima (lacht).»

HUMO Zijn de ouders even enthousiast?

Benatmane «Ze zijn heel positief over ons, want ze weten dat ze hun kinderen met een gerust hart bij ons kunnen achterlaten. In het begin vertrouwden ze het niet helemaal, tot ze doorhadden dat hun kinderen in goede handen zijn.»

HUMO Hoe lossen jullie conflicten op?

Bouzakoura «We wachten eerst af of de kinderen het zelf kunnen oplossen, want af en toe wat onenigheid hoort nu eenmaal bij het spelen. Als we merken dat het uit de hand begint te lopen en er gescholden wordt, komen wij tussenbeide.»

El Azraki «Maar veel conflicten zijn er niet.»

Benatmane «En alleen als het echt moet, straffen we.»

HUMO Krijgen jullie steun van de stad Antwerpen?

Bouzakoura «Jawel, maar ons project is afhankelijk van de burgerbegroting en dat zorgt elk jaar opnieuw voor stress.»

Benatmane «De burgers van het district Antwerpen mogen mee beslissen over 1 miljoen euro van de stedelijke begroting. Op het jaarlijkse burgerfestival beoordelen de inwoners of een project zoals de pleinwerking van Kras op het Kiel nog zin heeft of niet.»

El Azraki «In 2018 mogen we voor het derde jaar op rij voortwerken, met goedkeuring van alle burgers. Dat is fantastisch, maar die procedure zorgt telkens weer voor zenuwen. Het zou doodjammer zijn als we ooit moeten stoppen, want ons diverse groepje past perfect bij het Kiel.»