Was je als kind een bomenklimmer of ging je fruit stelen voor de kick? Dan ben je geknipt voor een job waarin je vrij je gang kunt gaan en risico’s kunt nemen. Speelde je liever met de poppenkast of met Monopoly, dan schuilt er in jou een politicus. Wie uren zoet was met treintjes en autootjes, heeft alles in huis om manager te worden. ‘De spelletjes die je als kind graag speelde, vertellen veel over je toekomst,’ zegt talentenanaliste Danielle Krekels.