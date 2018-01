Waarom het zo moeilijk is om van die cheeseburger te blijven

HUMO Na het zwemmen een frietje, in het stadion een hotdog: uit uw onderzoek blijkt dat het bijna onmogelijk is om een plek of logo los te koppelen van een ongezonde snack.

Aukje Verhoeven (onderzoekster aan de UvA) «Mensen leren heel makkelijk associaties aan tussen stimuli in hun omgeving en ongezonde voeding. Die stimuli kunnen van alles zijn: het logo van een fastfoodrestaurant, een bepaalde geur, een vriend bij wie je vaak uitgebreid gaat eten… Doordat we die associaties leggen, wordt het moeilijker om voor gezonde producten te kiezen. Ook als we gewaarschuwd worden dat het voedsel ongezond is, of wanneer we er eigenlijk geen zin in hebben. Zo sterk sturen die associaties onze keuze.»

HUMO Komt zo’n associatie snel tot stand?

VERHOEVEN «Ja, eens je het ongezonde eten, en het genot dat ermee gepaard gaat, in aanwezigheid van een logo hebt ervaren. Die associatie kan ook thuis ontstaan: mensen eten vaak allerlei ongezonds in de zetel. Daardoor ga je sneller naar ongezonde snacks grijpen als je in de zetel zit. Alleen al het zien van een logo, bijvoorbeeld de bekende gele M van McDonald’s, of een andere stimulus kan ervoor zorgen dat je zin krijgt in dat – ongezonde – voedsel.»