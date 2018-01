'Taboe': Kat Steppe en Philippe Geubels lachen met kwetsbare mensen

'Het is niet omdat je gaat sterven, dat je in een hoekje moet zitten kniezen tot het zover is'

Na één minuut tijdens de persvoorstelling wordt het meteen duidelijk. Geubels staat op de bühne met voor hem een publiek van ongeneeslijk zieke mensen. ‘Het slechte nieuws is dat De Kreuners een nieuwe cd gaan uitbrengen,’ zegt hij. ‘Het goede nieuws is dat jullie ’m wellicht niet meer te horen zullen krijgen.’ Het klinkt onwaarschijnlijk, maar de zaal gilt het uit van de pret.

Het concept van ‘Taboe’ is ongezien in televisieland. Acht afleveringen lang nodigt Philippe in een vakantiehuis aan de kust een groepje kwetsbare mensen uit. Arme mensen, mensen met een fysieke beperking of psychische problemen, holebi’s, zwaarlijvigen, blinden... De camera’s registreren hoe hij een week met hen samenleeft en hun problematiek leert kennen. Als apotheose volgt een comedyshow waarin Geubels moppen tapt voor hen en over hen. Een combinatie van stand-upcomedy en human interest, dus. De productie van de tv-reeks is in handen van Panenka, het productiehuis van Tom Lenaerts. Hij was het die Kat en Philippe samenbracht om het programma te maken.