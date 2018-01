'De Universele Slechte Mens (m/v) voelt zich uiteraard ook in Koekelare thuis'

La mamma

VTM – 8 januari – 532.082 kijkers

Even warmdraaien na het winterslaapje: aangezien er aan knoerten van moederbindingen geen gebrek is, lijkt het me gezond om ook de ingebeelde navelstreng bijtijds door te knagen, eventueel op de tonen van ‘Mamma’ in de versie van het voormalige ontploffingsgevaar Luciano Pavarotti. Meer goede raad zit er voorlopig niet in, goddank. Ter zake dan maar, op hoop van zegen: in ‘La mamma’, een programma waarin Moederdag zich niet tot Moederdag beperkt, maakt Sergio Herman, de hoge keukenpiet, bij verrassing een naar alle waarschijnlijkheid exquise maaltijd voor de moeder van een Bekende Vlaming (m/v) klaar. De BV in kwestie mag, nadat hij samen met Sergio bij plaatselijke neringdoenden of op de dichtstbijzijnde versmarkt boodschappen heeft gedaan, een handje helpen in de keuken. Daartoe is het de BV zelfs vergund de messenset van de meester aan te raken. Is er dan niets meer heilig? Terwijl de BV dienstbaar een raap snippert of een voederbiet voorkauwt, maakt hij intussen een lichtjes confidentieel praatje met Sergio. De hoge keukenpiet, die volgens het format zelf ook in een lichtjes confidentiële stemming moet verkeren en op z’n minst de schijn moet ophouden dat hij vriendjes is met de BV, slaat in dit programma een gevoeliger toon aan dan een pas aangeworven koksmaat in The Jane, die van de zenuwen suiker in de erwtensoep heeft gedaan, wellicht van zijn vermaarde, met sterren omkranste chef zou verwachten. Het wegvallen van zijn vader, van wie Sergio Herman naar verluidt alle culinaire beginselen had geleerd, was ‘erg emotioneel’. Als ik het goed heb, komt het in de beste families voor. Hij was als jongen thuis altijd erg gelukkig geweest, hoewel zijn ouders zich dag en nacht uitsloofden in hun restaurant en dus nauwelijks tijd en aandacht voor hem hadden. Uit eigen ervaring weet ik dat gebrek aan ouderlijke aandacht het begin van alle vrijheid is.

De comédienne Tine Embrechts, wier moeder in deze aflevering gastronomisch en ook van ganser harte gefêteerd zou worden, haalde in de keuken onprettige herinneringen op aan een medisch probleem: een onstuitbaar groeiende onderkaak toen ze een pubermeisje was – het soort leed dat je, hoezeer je er ook van verlost mag zijn, met het klimmen der jaren maar niet kunt vergeten. Tine Embrechts was in dit programma ook hoogzwanger, een hormonale noodtoestand die haar aldoor naar droge worstjes deed snakken, die er altijd een beetje als het in het voormalige Oostblok gemummificeerde geslachtsapparaat van een mannelijke zwerfhond uitzien. Maar zijn ze daarom minder smakelijk? Au contraire! Ze vroeg Sergio Herman of hij, ondanks z’n verfijnde smaak, weleens toehapt in een frituur. Haar woorden waren nog niet koud of de hoge keukenpiet reed haar al naar frituur ‘De puntzak’ – de vindingrijkheid van de dynamische middenstand kent geen grenzen – alwaar hij in samenspraak met Tine vleeskroketten naar binnen douwde. Dat schept ongetwijfeld een band voor het leven.