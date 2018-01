'Wonder Wheel': Woody Allen over zijn vijftig films, drie vrouwen en vijf kinderen

'Mijn kinderen zien mij niet als een legendarische cineast, maar als een oud mannetje met een hoorapparaat'

We hadden hem graag ook één en ander willen vragen over de onverlaat die in de jaren 90 zijn films ‘Bullets Over Broadway’ en ‘Mighty Aphrodite’ hielp produceren: Harvey Weinstein. Helaas: vooraf krijgen we te horen dat Weinstein absoluut niet ter sprake mag worden gebracht. De reden? De hoogbejaarde Allen heeft zich met eerdere verklaringen over het seksschandaal flink in de nesten gewerkt. Allen had tegen de BBC gezegd dat hij ‘medelijden had met Weinstein omdat zijn leven nu een puinhoop is.’ Drie weken na ons gesprek met hem, publiceerde Dylan Farrow, de adoptiedochter van Allen en Mia Farrow, een opiniestuk waarin ze zich afvroeg hoe het komt dat Allen in de #MeToo-discussie zo makkelijk buiten schot blijft. Terwijl Weinstein en Kevin Spacey met pek en veren de stad zijn uitgejaagd, mag Allen films blijven maken. En dat, zo betoogde Farrow opnieuw, terwijl Allen haar als kind heeft aangerand. Allen heeft die beschuldigingen van seksueel misbruik altijd ontkend en de feiten zijn tot nu toe niet bewezen.

Het enige wat we wél met absolute zekerheid kunnen zeggen, is dat Allen in 1997 trouwde met een ander adoptiekind van hem en Mia Farrow, Soon-Yi Previn. Een huwelijk dat bij Mia Farrow uiteraard veel kwaad bloed zette, en dat Woody bij het grote publiek veel krediet deed verliezen. De ironie is dat sommige oneliners uit ‘Wonder Wheel’ kunnen worden opgevat als een verdediging van Allens relatie met de vijfendertig jaar jongere Soon-Yi: ‘Het hart geeft nu eenmaal zijn eigen instructies.’

HUMO De titel ‘Wonder Wheel’ verwijst naar het reuzenrad op Coney Island, waar de film zich grotendeels afspeelt. Heeft u de hoogdagen van het beroemde pretpark zelf meegemaakt?

Woody ALLEN «Nog net. In het begin van de jaren 40, toen ik een jochie was, namen mijn ouders me er geregeld mee naartoe. Het was een magische plek vol achtbanen, draaimolens en zelfs een circuit waar je in autootjes kon rondrijden. Ze verkochten er het heerlijkste snoepgoed – popcorn en Frankfurter worstjes! We brachten er uren en uren door.»