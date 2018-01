Koppensneller Herman Brusselmans: 'Hastag MeToo mag wat minder'

'Ik bloosde als een frietketel en vroeg: 'Kan ik u helpen, juffrouw?''

‘V erkrachten is een misdaad. Maar aanhoudend of op een onhandige manier versieren is dat niet.’ Je mag over die uitspraak denken wat je wil, maar hij komt wel uit de mond van verschillende vrouwen die vinden dat de hele MeToo- en Time’sUp-mythologieën van het goede te veel zijn. Van hen mogen mannen gerust blijven flirten met vrouwen, zolang ze die dametjes daarbij niet overdreven veel lastigvallen, aan hun tieten zitten of vragen of hun pruim enig vocht bevat.