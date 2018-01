Heleen Debruyne: 'Wilde feestjes met Gainsbourg'

‘Vrouwen op een opdringerige of onhandige manier proberen te versieren, is geen misdrijf,’ schreven honderd prominente Françaises, onder wie actrice Catherine Deneuve, in Le Monde. #MeToo is volgens die Françaises ontaard in een ‘vorm van feminisme die mannenhaat uitdrukt’.

‘Mag er dan niets meer? Moeten we ons niet weren tegen het oprukkende puritanisme?’

Die vragen worden me wel vaker toegebromd, als een cafédiscussie weer richting #MeToo is gesukkeld. De hashtag heeft een vies walmende beerput opengetrokken. We staan met z’n allen te kijken naar de drek die we na de seksuele revolutie hebben uitgescheten. Ah, wat een mooie tijden waren het, toen we nog konden geloven dat we verlicht waren, bevrijd van het kwalijke gepreek van de godsdiensten van het boek.