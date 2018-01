Er is tegenwoordig zo veel nieuws dat inslaat als een bom dat je niet meer opkijkt van wat gedonder in de verte. Maar toen Pfizer, die brave farmaceutische reus, aankondigde dat hij stopte met zoeken naar een middel tegen Alzheimer, was dat vergelijkbaar met het bombardement op Dresden indertijd. Enfin, voor we verloren lopen in deze weinig pacifistische beeldspraak geven we misschien beter het woord aan iemand uit de medische praktijk.