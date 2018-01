'Toen Axel niet wilde samenwonen, dacht ik eerst: 'Ziet hij me wel graag genoeg als hij zoveel afstand neemt?''

Jess Donckers is van vele markten thuis, maar wellicht kent u haar vooral uit de roddelbladen. Die bogen zich de voorbije jaren over haar huwelijk met ‘Big Brother’-deelnemer Frank Molnar, zijn mediacampagnes rond haar modellenwerk, hun scheiding en – altijd wat met die taalpuristen – haar fout gespelde tattoo op haar voet. Maar dat is verleden tijd: na haar scheiding in 2011 wilde Jess zich heruitvinden en begon ze aan een opleiding psychotherapie. Haar modeplatform Thangfactory ruilde ze voor het coachingplatform MindSolutions, en op haar website Jesstainable publiceert ze gedichten.

HUMO Het eerste wat over jou in de pers terug te vinden is, gaat over je deelname aan Mrs. Belgium Globe 2008. Daarover zei je toen: ‘Ik heb altijd al aan een missverkiezing willen deelnemen.’

Jess Donckers «De organisatoren waren goed bevriend met mijn toenmalige partner Frank Molnar en ze hadden me gevraagd om mee te doen. Ik vond het wel leuk, maar eigenlijk ben ik nooit zo’n missenmadam geweest. Ik heb bijvoorbeeld nooit aan Miss Belgium willen deelnemen. Mijn uiterlijk is natuurlijk wel van belang, maar buiten mijn modellenwerk ben ik er niet zo mee bezig. Dat kun je natuurlijk niet zeggen als je daarover wordt geïnterviewd.

»Dat Mrs. Belgium Globe de allereerste verkiezing voor ‘oudere’ dames was, heeft me over de streep getrokken. Miss België-kandidates, bijvoorbeeld, mogen niet ouder dan 25 zijn, en bovendien mogen ze geen kinderen hebben. Eerlijk gezegd weet ik er niet meer zoveel van. Het was een leuke ervaring, maar ik vind niet dat het me typeert.»

HUMO Waar was je toen wel mee bezig?

DONCKERS «Met modellenwerk. Op mijn 15de heb ik deelgenomen aan een fotowedstrijd in een winkelcentrum. Ik werd geselecteerd, maar ik heb die wedstrijd toen niet gewonnen. Daarna heb ik met amateurfotografen samengewerkt, tot ik op m’n 17de (wijst naar Laura, 15, die met een koptelefoon op het hoofd zit te puzzelen aan de eettafel) haar papa heb leren kennen. Op mijn 20ste ben ik mama geworden. Daarna heb ik vooral hostessen- en modellenwerk gedaan, en in het weekend werkte ik in discotheek La Rocca in Lier. Vervolgens ben ik in de verkoop gerold, maar ik ben altijd modellenwerk blijven doen.