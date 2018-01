In de lente van 1971 krijgt een reporter van The New York Times een stapeltje documenten in handen van een ex-medewerker van het Pentagon, een geheim rapport over de oorlog in Vietnam. Daaruit blijkt dat de overheid en het leger eerst jarenlang de pers, de burgers en zelfs het Congres hebben voorgelogen over de Vietnamoorlog en later ook de nakende nederlaag in de doofpot hebben proberen te stoppen. Als The New York Times begint te berichten over de Pentagon Papers, krijgt de krant de advocaten van toenmalig president Richard Nixon achter zich aan en een rechter verbiedt de krant om nog verder te schrijven over de staatsgeheimen uit het dossier.

The Washington Post heeft de papieren echter ook in handen gekregen en de journalisten zijn de hele zaak daar ook aan het uitspitten. De eigenares van The Post, Katharine Graham, moet een loodzware beslissing nemen: ofwel neemt haar krant de fakkel van The New York Times over, met het risico dat zij en haar medewerkers misschien de gevangenis in vliegen, ofwel helpen ze de regering-Nixon om de waarheid onder de mat te schuiven. Graham geeft hoofdredacteur Ben Bradlee uiteindelijk de toestemming om de artikels te brengen, waarop het schandaal helemaal losbarst en ook de andere media op de kar springen. Enkele weken later oordeelt het Amerikaanse hooggerechtshof dat het recht op vrije meningsuiting bepaalt dat ook dossiers als de Pentagon Papers niet verborgen mogen worden gehouden.