'Rabot': hoe hoger de bouw, hoe lager de val

Eén van de meest naar de keel klauwende documentaires die u dit jaar zult kunnen zien, komt uit Gent. ‘Rabot’ van Christina Vandekerckhove gaat over de gelijknamige wijk, de armste van de stad, en haar beruchte sociale woontorens. Vandekerckhove ging er langs vóór de grijze blokken tegen de vlakte gingen en portretteerde de mensen die er woonden in mooie, verstilde beeldkaders.

'Rabot' loopt vanaf 17 januari in de bioscoop

Christina Vandekerckhove «De torens zijn er neergepoot in 1972. De eerste jaren woonden er vooral mensen die er van hun pensioen kwamen genieten. Maar twintig tot dertig jaar geleden kwamen er andere bewoners bij: mensen die pas uit de gevangenis kwamen, mensen met een psychiatrisch verleden… Die konden nergens anders een woning vinden. Toen begon het fout te gaan, zeggen de anderen.»

HUMO Wat liep er mis?

Vandekerckhove «Het werd een veel te ingewikkelde cocktail van mensen met een verschillende achtergrond die noodgedwongen dicht op elkaar moesten leven. Een bewoner zegt in de film: ‘We begonnen allemaal onze deur toe te trekken.’ Veel nieuwe bewoners wisten niet hoe ze zorg moesten dragen voor zichzelf en hun woning: mensen met een drugsverleden, mensen die lang op straat hadden geleefd... Veel bewoners spraken ook elkaars taal niet. Er was veel racisme, de boodschappen op de liftwanden spreken boekdelen. Er was weinig samenhorigheid. We zoeken graag een zondebok als er iets verkeerd loopt, en iedereen beschuldigde iedereen. De bewoners voelden zich ook in de steek gelaten. Ze gooien die torens niet voor niets nu al plat, hè.»

HUMO Liggen ze nu allemaal tegen de vlakte?

Vandekerckhove «Er stonden drie torens. Toen ik er filmde, waren ze er één aan het ontmantelen, en de tweede is nu bijna afgebroken. In de derde wonen nog mensen, maar die zouden dit jaar verhuizen.»

HUMO Waar moeten zij naartoe?

Vandekerckhove «Iedereen krijgt een nieuwe sociale woning. Als ze die niet goed vinden, krijgen ze een andere – ze mogen één keer weigeren.»

HUMO Zijn de mensen uit ‘Rabot’ tevreden over hun nieuwe stek?

Vandekerckhove «Ja! Ze hebben het goed nu (glimlacht). Gelukkig maar, want voor velen kón het lange tijd ook niet slechter.»