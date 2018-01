Vernieuwen doe je zo: de negende van Calexico

'Als iets te comfortabel aanv oelt, deugt het meestal niet'

Omdat Calexico al sinds 1996 Joey Burns (songs, zang en gitaren) en John Convertino (drums en percussie) is, zijn zij het die in een Brussels café bij ons aan tafel komen zitten. Mijn iPod Classic trekt de aandacht, een relikwie uit een recent verleden. En via de iPod belanden we bij andere dingen die ooit superhip en nieuw waren. Bijvoorbeeld: The Rolling Stones.

John Convertino «Ik zag onlangs beelden van een Stones-tournee van pakweg tien, vijftien jaar geleden, en ik betrapte me erop dat ik dacht: how young they were (lacht).»

Joey Burns «Onlangs met Halloween stonden er thuis twee piraten aan de deur, en ik dacht: ‘Holy cow, Keith Richards en Johnny Depp!’ (lacht) Grappig hoe die twee zijn gaan bepalen hoe piraten er tegenwoordig moeten uitzien.»

Convertino «Ik heb de Stones nog gezien in 1980, met Prince in het voorprogramma. Jagger kondigde hem aan, maar het publiek moest niets van ’m weten. Ze gooiden met bier. Onvoorstelbaar, als je daar nu op terugkijkt.»

HUMO Heb je Prince ooit ontmoet? Of de Stones?