Arme Joe, sterke Stijn: in 1990 wint Noordkaap – met Stijn Meuris, Lars Van Bambost, Eric Sterckx, Marc Thys en Nico Van Calster – Humo’s Rock Rally. De groep doet het in het Nederlands, net als de nummer drie van die editie: Gorky. Opmerkelijk, want op dat moment wordt zingen-in-de-moedertaal vooral geassocieerd met kabbelende nuffigheid. ‘Maar Noordkaap en Gorky brachten iets dat energiek en rock-’n-roll was, en heel eerlijk,’ zegt Frank Vander linden. Later zal hij met De Mens consequent in één adem genoemd worden met die twee groepen, maar in 1990 is hij nog journalist bij Humo en zit hij in de jury van de Rock Rally.

'Na de finale ben ik voor de auto van Guy Mortier gesprongen. Niet agressief, maar ik wou toch wat uitleg'

Frank Vander linden «Je kan niet zeggen dat het een golf was, er deden geen tientallen groepen mee die in het Nederlands zongen, dat deden alleen Noordkaap en Gorky. De keuze voor die groepen was ook geen statement van de jury, er stonden toevallig op hetzelfde moment twee heel sterke persoonlijkheden op die in het Nederlands zongen.»

Meuris is wel een oude bekende: al in 1982 speelde hij in de finale.

Stijn Meuris «Met Gruppenbild, mijn eerste bandje. Ik was toen 17, en we waren zo’n typisch jongensgroepje dat rechtstreeks van de hooizolder in Overpelt kwam. Het was lief van de jury dat ze ons voor de finale selecteerde, maar het was allemaal toch iets te optimistisch: we waren nog niet rijp genoeg.»

Marc Didden (jurylid) «En toch: ik herinner me een nummer dat ‘Maatschappij’ heette, en dat me meteen erg raakte op de preselectie in Maasmechelen. Tijdens het optreden van de volgende groep zat Marc Mijlemans naast me nog altijd dat nummer voor zich uit te zingen.»