Leven zonder seks (1): 'In mijn hoofd is de penis van mijn vriend een foltertuig geworden'

Anneliese (24): ‘Botox is laatste redmiddel’

Jong, blond, knap: je zou denken dat de wereld aan Annelieses voeten ligt. Ze heeft nu zes jaar een relatie met haar vriend, maar van enig seksueel contact is er al jaren geen sprake meer. Anneliese lijdt aan vulvodynie, wat seks voor haar een pijnlijke zaak maakt.

Anneliese «Ik was net geen 18 toen mijn vriend en ik het voor het eerst deden. De eerste keer deed het pijn, maar ik dacht dat het erbij hoorde. Het eerste jaar vond ik de seks zelfs best prettig, maar van de ene dag op de andere lukte het niet meer: het deed pijn en het brandde. Ik hechtte er niet veel belang aan – ik dacht dat het kwam omdat ik niet ontspannen genoeg was – maar de pijnlijke steken bleven. Het voelt alsof mijn vagina te smal is voor de penis van mijn vriend. Dat kan niet. Niet dat ik al zoveel penissen heb gezien, maar mijn vriend is niet overdreven groot geschapen. Het zijn mijn spieren die niet kunnen ontspannen.

»Het heeft een jaar geduurd voor ik ermee naar een gynaecologe durfde. Het was mijn eerste bezoek aan een gynaecologe – op dat vlak ben ik nogal preuts – dus ik moest sowieso een drempel over. Het onderzoek deed vreselijk veel pijn, maar na afloop zei ze doodleuk: ‘Er is niks mis met je.’ Stond ik daar mooi! Ik was wel opgelucht – ik vreesde al dat er van alles fout zat, dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen – maar tegelijk was het frustrerend: de seks lukte gewoon niet, punt.

»Toen ik het thuis aan mijn vriend vertelde, was dat voor hem dé bevestiging: ‘Het zit tussen je oren.’ Dat dacht iedereen. Nu, zes jaar later, is het probleem ook wel tussen mijn oren gaan zitten, maar toen was het nog puur fysiek.»

Humo Hoe ging het na die eerste diagnose?

Anneliese «Mijn vriend en ik zijn het blijven proberen. Ik wilde altijd doorbijten en het volhouden tot het eind, maar dat vond hij niet leuk: hij wilde dan liever stoppen. Van mij mocht hij niet, al was elke minuut er voor mij eentje te veel. Het maakte niet uit welk standje we probeerden, alles was even pijnlijk. Ook een condoom maakte geen verschil, al doe ik het liever mét – zonder vind ik een beetje vies. Zo hebben we het een jaar of twee volgehouden: één vrijpartij per week, maar voor mij was het eerder een foltersessie.

»Twee jaar geleden ben ik in het UZ Gent beland, bij een professor die me meteen een diagnose gaf: ‘Wat jij hebt, heet vulvodynie.’ Heeft dat nu zo lang moeten duren, dacht ik. Met een wattenstaaf raakte hij verschillende plekken in mijn vagina aan, terwijl ik pijnscores van 1 tot 10 moest geven. Het leek wel alsof ik op elke plek een 10 scoorde. Eerst stuurde hij me naar de kinesist, maar die oefeningen waren zo pijnlijk dat ik ermee gestopt ben. Daarna kreeg ik zalfjes, waarmee ik mijn vagina moest insmeren, maar ook dat heb ik niet lang volgehouden: ik vond het heel onprettig om dat bij mezelf aan te brengen. Ik kreeg ook antidepressiva voorgeschreven – die zouden me helpen om mijn spieren te ontspannen. Ze hielpen niet; ik werd er alleen 20 kilo dikker van. Ook gesprekken met drie seksuologen haalden niks uit. Een paar keer zijn mijn vriend en ik samen gegaan. Dan kregen we oefeningen mee naar huis: ‘Raak zijn penis aan.’ Maar daar zijn we zelfs nooit aan begonnen: ik voelde me er niet klaar voor. Die seksuologe drukte ons ook op het hart dat we niet mochten doorgaan met vrijen als het pijn deed. Nu vind ik dat de slechtste raad die ze ons had kunnen geven: daardoor hebben we het nu al twee jaar niet meer gedaan, en zijn de drempel en de afkeer alleen maar groter geworden.»

'Ik ben het allemaal vies gaan vinden. In mijn hoofd is de penis van mijn vriend een foltertuig geworden ''

HUMO Heb je alleen pijn tijdens de seks?

Anneliese «Andere vrouwen met vulvodynie hebben ook pijn als ze op de fiets zitten, maar daar heb ik nooit last van. Tampons gebruik ik niet. Eigenlijk heb ik dat nooit geprobeerd – ik vind dat wat vies. Van masturberen ben ik ook nooit gek geweest.»