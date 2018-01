'Kom op tegen alzheimer': toponderzoekers Christine Van Broeckhoven en Bart De Strooper luiden de alarmbel

'Dementerende mensen zijn eigenlijk al geklasseerd, ze zijn economisch niet meer interessant'

Bart De Strooper is arts en moleculair bioloog. Hij doet onderzoek aan de KU Leuven en is nu al ruim een jaar directeur van het UK Dementia Research Institute in Londen. Hij stuurde na de aankondiging van Pfizer een vlammende open brief naar de Britse kant The Guardian.

HUMO U leek boos.

BART DE STROOPER «Goh, eerder gefrustreerd. Andere bedrijven zijn Pfizer voorgegaan en er zullen er nog volgen. Ik snap dat geld een rol speelt, maar die bedrijven zijn opgericht door dokters en wetenschappers die medicijnen wilden maken, óók moeilijke. Farmabedrijven mogen niet alleen in functie van winst en verlies denken, vind ik. De manier waarop ze de stekker uit het onderzoek trekken, is beneden alle peil. Ze gaan aan de kant staan en zullen het werk van academici afwachten: als daar iets uit voorkomt, zullen ze de portefeuille bovenhalen en toeslaan. Dat is cynisch.»

HUMO ‘Ze zijn als bange kwezels teruggekrabbeld,’ schreef u. Dat is stevig.

DE STROOPER «Ik vind dat ik beleefd ben gebleven, maar het was stevig, ja.

»De farmaceutische sector heeft macht, veel wetenschappers zijn uit op hun contracten. Toch heb ik meer respect voor de sector dan vele anderen. Als mensen het over big farma hebben, bedoelen ze dat meestal negatief. Ik ben positiever: ik zie wat die producenten bijbrengen en weet dat we zonder hen nooit aan een medicijn zullen raken. Ze hebben veel geld en zijn goed georganiseerd.»

Christine Van Broeckhoven is pionier in het genetisch onderzoek naar alzheimer, dementie en andere hersenziekten. Sinds de jaren 80 zorgden haar bevindingen voor meerdere reuzensprongen in onze kennis over de ziekte. Sindsdien is ze ook overladen met prestigieuze prijzen.

CHRISTINE VAN BROECKHOVEN «Ik heb na de beslissing van Pfizer even gedacht dat ik ontgoocheld was. Maar dat kan eigenlijk niet, want het was totaal geen verrassing. Janssen Pharmaceutica heeft zijn neurowetenschappelijke ploeg gehalveerd, concurrent Merck heeft ook gesnoeid. Ik heb jaren geleden al gezegd dat de industrie zich aan de zijlijn zet. Ik heb toen veel kwade telefoons gekregen, maar dat is het teken dat ik gelijk had.»

HUMO Die farmabedrijven volgen een economische logica: ze hebben jarenlang miljarden geïnvesteerd, maar een pil tegen alzheimer is nog lang niet in zicht.