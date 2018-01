'Ik zal nooit het type zijn dat ergens binnenvalt met bontmantel en sigaar en 'I'm back!' roept'

Noem het geen comeback, want dan wordt hij boos. Maar de feiten zijn wat ze zijn: na de magere jaren bij VIER, de persoonlijke crisis en de veertigste verjaardag, mag Steven Van Herreweghe weer aan het feest. Met ‘Van algemeen nut’ heeft hij z’n publiek teruggevonden. Dat lag, zoals dat vaak gaat met iets wat je kwijtraakt, gewoon waar hij het vijf jaar geleden had laten liggen: bij de openbare omroep.

HUMO Je hebt voor ‘Van algemeen nut’ vijf maand gelogeerd in het archief van de VRT. Niet mis.

Steven Van Herreweghe «Al bij al valt dat nog mee. Ik heb het berekend: een mens zou ongeveer 80.000 uur nodig hebben om alles te bekijken in het archief. Die omvang is helaas ook een nadeel. De mensen van het archief doen heel goed hun werk, maar dat plichtsbewustzijn is er blijkbaar de laatste jaren pas ingeslopen (lacht). Het besef dat zo’n archief waarde heeft, is nog vrij nieuw: als er vroeger al iets opgeslagen werd, gebeurde dat vaak zonder trefwoorden.

»Er is bovendien gigantisch veel materiaal gewist in de jaren tachtig, omdat magneetbanden peperduur waren en zoveel mogelijk hergebruikt moesten worden. Alleen het nieuws werd gespaard, entertainmentprogramma’s vond men niet waardevol genoeg om te bewaren. Erg pijnlijk als je naar iets zoekt en de beelden niet meer blijken te bestaan.»

HUMO Wat is er zoal verloren gegaan?

Van Herreweghe «‘De gongshow’ bijvoorbeeld, ‘The Voice’ avant la lettre. Nog maar twee afleveringen bestaan daarvan. Doodzonde, want het is erg dankbaar materiaal voor een programma als ‘Van algemeen nut’. En vooral omdat je ook veel dingen in het archief vindt waarvan je je oprecht afvraagt waarom dat dan wél ooit bewaard is (lacht).»

HUMO Hoe vond je dat fragment uit de jaren tachtig over anale hygiëne, met die dokter die z’n collectie aarswormen op sterk water toonde? Alfabetisch gezocht?