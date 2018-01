'Ik weet niet of de democratie gediend is met een overvloed aan nepnieuws en inhoudsloos gescheld. Dat versterkt de haat en maakt het maatschappelijke debat kapot'

De affaire rond de Gentse Ghelamco Arena en burgemeester Daniël Termont was nog niet verteerd, of in Antwerpen werd SP.A-kopstuk Tom Meeuws vakkundig gefileerd. De socialistische oppositie krijgt dezer dagen meer klappen dan ze er kan uitdelen. Johan Vande Lanotte heeft alvast een papiertje klaargelegd.

Johan Vande Lanotte «Ik heb het speciaal voor u opgezocht.»

HUMO Hadden we u gevraagd iets op te zoeken?

Vande Lanotte «Nee, maar je kunt tegenwoordig niet transparant genoeg zijn, heb ik begrepen. Dus: ik heb vorig jaar in totaal 1.872 euro uit de stadskas gespendeerd om drie keer te gaan eten, in totaal met 27 personen. Een delegatie van het consulaat van Monaco, waarmee Oostende gejumeleerd is. Een werkvergadering met de voorzitter van het stadsatelier. En tot slot een delegatie van de Internationale Wielerunie, die hier twee dagen was omdat we kandidaat zijn voor het WK wielrennen van 2021. Een gemiddelde dus van 69,33 euro per aanwezige. Zo, dat weet u ook weer.»

HUMO Dank, maar van iemand die alleen graag pannenkoeken eet, verbaast het me niet echt.

Vande Lanotte (schatert) «Juist, ik ben een culinaire analfabeet, ik smaak niet eens de helft van wat ik eet. Wie had kunnen denken dat we hier ooit verantwoording zouden moeten afleggen? Maar een politicus moet vandaag alles kunnen uitleggen.»

HUMO Legt u dit dan eens uit: Ignace Vandewalle, oud-medewerker van Jean-Marie Dedecker en auteur van het boek over de Ghelamco Arena, zei vorige week in Humo dat u aandeelhouder van Electrawinds bent, en dat u zich persoonlijk hebt verrijkt met overheidsgeld dat naar dat bedrijf is gegaan.