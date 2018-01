Jonge Leeuwen: Shania Gooris (17), dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaff. 'De jongen die mij kwetst, komt er niet zonder kleerscheuren af'

'Ik weet nog dat ik opstond en dacht: 'Nu ben ik een tiener en gaat het allemaal gebeuren: ik ga borsten krijgen, en mijn regels, en vriendjes. Niemand kan mij nog tegenhouden''

Shania voegt er meteen aan toe dat het haar koude kleren niet raakt, want ze ontwikkelde, zegt ze, tijdens ‘De Pfaffs’ noodgedwongen een uitzonderlijk incasseringsvermogen.

We zijn net zeer welkom geheten in de bistro Entrez in Brasschaat, waar Kelly en Shania kind aan huis zijn. ‘Dat leek me goed,’ zegt Kelly, ‘omdat ze hier op haar gemak is en geen gêne voelt als mensen kijken.’

HUMO Maar ze is opgegroeid terwijl heel Vlaanderen keek!

Shania Gooris «Ja, mama, zelfs in Nederland weten ze wat ik allemaal deed toen ik 2 was. Ik trek me daar niks van aan. Ik heb geen last van schaamte. Net als papa en jij. Dat zit in mijn genen.»

HUMO Je voelt je echt een afstammeling van je ouders, hè. Je draait zelfs de muziek waar zij vroeger naar luisterden.

Shania «Jáá. Metallica, Guns N’ Roses...»

HUMO Muziek ook die aan bod zal komen in de eerste aflevering van ‘Groeten uit’, waarin je met je ouders en je broer terugkeert naar 1989, het jaar waarin je mama 12 was.

Shania «Ik wist dat niet, dat mijn moeder fan van die muziek was. Metallica heb ik zelf op YouTube ontdekt. En door de suggesties bij de video’s te volgen kwam ik uit bij Prince en de Red Hot Chili Peppers. Allemaal muziek die mijn moeder ook geweldig vindt.»

Kelly pfaff «Shania heeft een heel brede smaak. In Amsterdam heeft ze net nog een plaat van Frank Sinatra gekocht.»

Shania «En van The Supremes.»

HUMO Vinyl?

Shania «Ja. Ik vind het zalig om de naald op een plaat te zetten en dan de kraakjes te horen. Maar mijn mama heeft gelijk. Ik luister naar veel genres, ook naar Bon Jovi en Michael Jackson, meer de smaak van mijn vader.»

HUMO Volgens hem kun je heel goed zingen. Lonkt het podium?

Shania «Hij overdrijft. Ik zing misschien niet vals, maar dat is het dan ook. En van het podium ben ik niet bang, maar ik heb niet de behoefte om in de spotlights te staan zoals mijn papa. Hij is echt een showbeest. Mijn beide ouders zijn dat. Ik niet. Er is ook niks dat ik goed genoeg kan om mee op een podium te gaan staan, vind ik.»

HUMO Klare taal. Wat wil je wel worden?

Shania «Ik volg nu sociaal-technische wetenschappen, omdat ik straks psychologie wil studeren aan de hogeschool. Ik vind het fascinerend dat mensen allemaal anders op ingrijpende situaties reageren. Dat iedereen zo anders kan denken, boeit me mateloos. Waarom doet een brein dat? Ik zou graag therapeut worden, en samen met mensen die in de problemen zitten naar oplossingen zoeken. Dat doe ik mijn hele leven al. Ik ben altijd het mamaatje van de groep geweest. Ik zie altijd snel oplossingen voor iemand die in de puree zit: ik heb niet alleen een plan A, maar ook een plan B en een plan C.»

HUMO Je hebt waarschijnlijk ook al op jonge leeftijd de reacties van mensen moeten leren plaatsen.