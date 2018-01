Leven zonder seks (2): 'je mannelijke lid in iemands onderbuik duwen? Het is een hindernis waar ik niet overheen kan'

Edwin (47): ‘Borsten zie ik liever bedekt’

Edwin (*) ontvangt ons in zijn afgelegen woning aan de rand van een uitgestrekt bos. Hij heeft nog nooit seks gehad. Hij combineert een excentriek voetenfetisjisme met een nóg excentriekere walging voor naaktheid en seks.

Edwin «Hoever ik ook terugdenk, mijn obsessie is er altijd geweest. Eén van mijn vroegste herinneringen is dat ik als kleine jongen onder de tafel zit en bewonderend naar vrouwenvoeten kijk. Ik herinner me de mooie voeten van mijn oudere nicht en van de kleuterjuf.

»Die voetenfetisj is nog niet zo erg. Ik heb gelezen dat één op de acht mensen gefascineerd is door voeten. Ook Quentin Tarantino is een voetenfetisjist. Ik zou mijn fetisj kunnen integreren in mijn seksleven, ware het niet dat ik een naakt lichaam afstotelijk vind. Ik heb dus iets waar ik een afkeer van heb, seks, vervangen door iets wat alle andere mensen vies vinden, namelijk voeten. Op die manier heb ik mezelf klemgezet.

»Het is niet dat ik vrouwen niet mooi vind. De kassierster in de plaatselijke Delhaize is een prachtvrouw, de mooiste die ik ooit heb gezien. Dat heeft niets met haar voeten te maken. Ze is gewoon mooi omdat ze klein en meisjesachtig is – boomlange fotomodellen zeggen me niks. Ik kan dus wel verliefd worden.»

Humo Maar de gedachte dat die mooie kassierster voor jou haar kleren uitspeelt, stoot je af?

Edwin «Ja. Tegen borsten ben ik nog bestand, ik sta er, zeg maar, neutraal tegenover. Maar ik zie ze toch liever bedekt. Genitaliën hoef ik echt niet te zien. Ik vind ze gewoon niet mooi.»

Humo Je hebt er dus wel al gezien?

Edwin «Op televisie, maar nog nooit in het echt. Dat hoeft ook niet om te weten dat het niks voor mij is. Het windt me gewoon niet op. Het idee dat een vrouw zich voor mij zou uitkleden, vind ik weerzinwekkend. Ik zou me ook nooit naakt tonen aan een vrouw. Echt nóóit.

»Vanuit het standpunt van een vrouw vind ik seks onbegrijpelijk. Je mannelijke lid in iemands onderbuik duwen? Dat is een hindernis waar ik niet overheen kan. Het doet me denken aan die scène uit ‘Alien’ van Ridley Scott, waarin een ruimtewezen uit iemands buik komt geklauwd. Dat is toch walgelijk? En de gedachte aan orale seks vind ik nog véél erger.»

Humo Heb je ooit hulp gezocht om van die weerzin verlost te raken?

Edwin «Als tiener en twintiger schaamde ik me te erg. Ik heb toen heel rationeel besloten nooit een vrouw lastig te vallen met mijn bizarre voorkeuren. Op jonge leeftijd heb ik het hoofdstuk seks en relaties afgesloten. Spijt heb ik niet. Dat zou impliceren dat ik een keuze had, en die had ik naar mijn gevoel niet.