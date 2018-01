'Ik ben een fat fuck die films maakt over vreemde wezens en dan terug naar z'n hotel sloft'

Het verhaal speelt zich af op het kruispunt van de jaren 50 en 60 in de VS, wanneer de Koude Oorlog als een donderwolk over het land hangt. Elisa (een sprankelende Sally Hawkins) is een stomme, via gebarentaal communicerende schoonmaakster met een blik die permanent op ‘dromerig’ staat. Haar beste vrienden zijn haar homoseksuele buurman (een prachtige Richard Jenkins) en haar zwarte collega (Octavia Spencer).

Het leventje van Elisa neemt een onverwachte wending wanneer ze, in het schimmige overheidscomplex waar ze werkt, oog in oog komt te staan met een mysterieus wezen – half mens, half amfibie – dat gevangenzit in een tank. Binnen de kortste keren ontstaat er een intense, onverklaarbare liefdesband tussen Elisa en het wezen – een band die ook ú tot in de toppen van uw tenen zult voelen.

Klinkt surreëel? Niet moeilijk: het idee voor ‘The Shape of Water’ openbaarde zich aan Guillermo del Toro (naast regisseur ook de coscenarist) in een droom.

Guillermo del Toro «Ik was nog een piepklein ventje toen ik me op een zondagmiddag – we woonden nog in Mexico – in de zetel plofte voor het filmuurtje op tv. Die dag hielden ze een marathon met de bekende Universal-monsters: Dracula! Frankenstein! De Onzichtbare Man! De Mummie! Maar het was het onvergetelijke ‘Creature From the Black Lagoon’ van Jack Arnold, uit 1954, dat de grootste indruk op me maakte. En dan vooral één specifiek moment: wanneer het Wezen onder Julie Adams door zwemt. Een práchtig shot, met Julie Adams in een gedenkwaardig wit badpak.