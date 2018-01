Fatma Taspinar (35) is al jaren als journaliste aan de slag bij de openbare omroep, eerst bij de radio, daarna bij ‘Het journaal’, en nu presenteert ze ook ‘Mij overkomt het niet’, een docureeks op Eén over brute pech en knagende schuldgevoelens. ‘Ik ben de VRT binnengestapt als naïeveling, maar ondertussen weet ik dat niet iedereen het beste met me voorheeft.’ Wantrouwen in het Huis van Vertrouwen? Hier met die 7 Hoofdzonden!