Sharon Stone wordt 60 en speelt alle miserie van zich af

Ze was lang van de radar verdwenen. Nadat ze een beroerte had gekregen, speelde ze behalve in het snel te vergeten ‘Basic Instinct 2’ uit 2006 – of hoe geheugenverlies ook een voordeel kan zijn – geen enkele hoofdrol meer. Maar net voor haar 60ste, ze verjaart in maart, is Sharon Stone helemaal terug en schittert ze in een prestigieuze HBO-serie van Steven Soderbergh. ‘Ik kan nauwelijks uitdrukken hoeveel deugd dat doet. Ik heb voor het eerst sinds lang weer een manager, omdat ik dacht: ‘Ja hoor, ik kan het nog!’