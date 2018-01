'Ik ben dokter, maar het maakt niet uit wat ik zeg: hij gaat tóch door, desnoods met pijnstillers'

De telefoon gaat. ‘Daar heb je hem, hij stalkt mij echt de hele dag.’ (glimlacht)

Roos America «Het is niet dat die Gouden Schoen hem zenuwachtig maakt. Maar alles wat er nu bij komt kijken, leidt wel zijn aandacht af van het voetbal en dat wil hij niet. Ruud leeft in zijn bubbel: hij gaat trainen, komt thuis, slaapt, eet... Alles is heel gestructureerd, om de focus op het voetbal te houden.

»Onlangs zag ik een documentaire over Dirk Kuijt (oud-speler van Feyenoord, red.). Hij staat in de keuken en maakt aanstalten om te vertrekken, en ondertussen zie je zijn kinderen de ene vraag na de andere op hem afvuren. Hij antwoordt wel, maar toch ook niet, begrijp je? Ik zag daar zó Ruud in. Soms zeg ik hem: ‘Hoor jij wel wat ik zeg?’ Of als ons zoontje Valente zijn aandacht wil: ‘Hij vráágt iets, geef antwoord!’ Het dringt niet tot hem door, hij hoort het niet. Dat is die focus.»

HUMO Verdient hij de Gouden Schoen?

America «Ik kan daar eerlijk gezegd geen antwoord op geven. De enige die me opvalt op het veld is Ruud. Ik probéér wel op te letten, maar dat lukt niet zo goed. Soms vraagt hij na de match: ‘Wie vond je goed?’ Maar dan kan ik daar geen antwoord op geven. Wat slecht van mij, denk ik dan. Ik ken niet eens alle namen. Ja, Hans Vanaken, die ken ik, want Ruud vindt hem een hele goeie voetballer.

»Als ik hem zo zie rondrennen, ben ik trots. Als je een talent hebt, moet je daar alles voor doen. Dat doet hij, al zie ik het wel als hij eens zijn best niet doet. Vooral op het eind van een wedstrijd. Dan denk ik: ‘Je staat wel voor, maar wij zitten hier nog wel met z’n allen!’ Soms zeg ik hem: ‘Wat een slechte bal, hij kwam niet eens aan!’ Dan ligt hij helemaal in een deuk: ‘Dat kwam omdat die andere speler niet doorliep, Roos.’ Hij vindt het grappig dat ik er niets van begrijp.»

HUMO Kent u de Gouden Pump?

America «Die was toch afgeschaft? Maar goed ook, want waar ging het over? De mooiste jurk? De knapste voetballersvrouw? Het sloeg nergens op. Er zijn uiteraard een heleboel spelersvrouwen die dat wél fantastisch vinden, die echt houden van de schijnwerpers. Ze zijn ook allemaal onwijs knap. Ik zie er ook graag goed uit, maar ik ben er absoluut niet de hele dag mee bezig. Ik ben nog nooit bij een nagelstyliste geweest en maar één keer bij een schoonheidsspecialiste. Ik vind het zonde van mijn tijd. Die meisjes staan een stuk makkelijker in het leven, en leven van dag tot dag: daar kan ik nog iets van leren. Ik ben een planner en kijk altijd vooruit. Helaas kan dat niet met een voetballer.»

HUMO Voetballers zijn testosteronbommetjes. Ik vraag het toch maar in deze #MeToo-tijden: merkt u daar iets van?