'Wij wilden geen doodstraf. Wij dachten: in een gewone gevangenis zullen zijn medegevangenen wel met hem afrekenen'

Becky was 6, zo’n sprankelend meisje dat altijd huppelde, altijd vrolijk was.

Patricia Span (moeder van Becky) «Niemand wist hoe ik heette, maar iedereen kende mij als ‘de moeder van Becky’. Ze was eigenzinnig en ondernemend. Ik weet nog dat ze één keer boos was en wilde weglopen. ‘Ik ga naar oma,’ zei ze. Ze pakte haar koffertje, vulde dat met speelgoed, en daar ging ze. Ze moet toen 4 of 5 zijn geweest. Ze liep het pad af, de hoek om. Maar toen herinnerde ze zich dat ze van ons de straat niet mocht oversteken. Ze draaide zich om en liep terug naar huis.»

Op 11 mei 1979 lag Becky thuis te slapen in haar kamertje, in een gewone, rustige straat op Merritt Island, Florida. Misschien droomde ze van de dansvoorstelling die ze de volgende dag met haar klasgenootjes zou geven op het schoolfeest. Ze was gek op dansen.

Becky was zoals veel 6-jarigen een beetje bang in het donker. Er brandde een nachtlampje op haar vensterbank, om de monsters weg te houden. Maar het monster kwám die nacht. Haar toegetakelde lichaam werd de volgende dag gevonden, naakt, drijvend in de Banana River, vlakbij haar ouderlijk huis.

Ze was die nacht door een dronken marinier, gelokt door het schijnsel van haar nachtlampje, uit haar bedje gehaald. De man was naar binnen geklommen door het raam, haar ouders lagen in de kamer ernaast te slapen. Ze hebben niets gehoord. De marinier nam Becky mee naar het water, misbruikte het meisje, sloeg daarna haar lijfje met volle kracht op de stenen van de oever en wurgde haar. Hij hield het lichaam vervolgens minuten onder water, tot er geen luchtbelletjes meer opborrelden.

Toen ze diezelfde dag was gevonden door een visser, werd haar vader gevraagd Becky te identificeren. Maar hij herkende in het verminkte gezicht zijn dochter niet. Heel even vlamde hoop in hem op, zou het Becky toch niet zijn? Toen zag hij het kleine litteken op Becky’s buik, het restant van een operatie. De dader werd nog diezelfde dag opgepakt. Hij zit sindsdien in de dodencel in Florida, 38 jaar nu al.