'Toen ik hem zag staan in het gemeentehuis, was mijn eerste gedachte: 'Oef, het is een knappe gast''

Om het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’ aan te kondigen mochten de vorige acht deelnemers van VTM op weekend naar de Ardennen. Daar konden ze bijpraten rond de kerstboom. Onder het oog van de camera’s, dat spreekt.

EVELIEN (30) «De eerste uren was het weer even wennen aan die camera’s. Ik weet nog goed hoe intensief die vijf weken filmen vorig jaar waren.»

HUMO Hoe erg hebben jullie het voorbije jaar de anonimiteit gemist?

VEERLE (36) «Nick en ik worden vaak herkend, maar dat stoort niet. Als ik bij de dokter in de wachtkamer zit, voel ik wel dat iedereen zich zit af te vragen: ‘Waarom zit zij hier?’ Niet leuk. In een shoppingcenter vind ik het ook vervelend.»

EVELIEN «Op café stoort het me minder. Mensen stellen altijd dezelfde vraag: ‘Nog altijd gelukkig getrouwd?’ Op een rommelmarkt vroeg een oudere meneer onlangs aan Nicolas en mij of we geen vrouw kenden voor hem. Via de zoekertjes in de krant had hij geen succes (lacht).»

HUMO Stellen wildvreemden jullie ook vragen over jullie seksleven?