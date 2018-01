'Martin Luther King wilde geen zwarte leider worden, Michelangelo was bang om de Sixtijnse Kapel te schilderen, Larry Page wilde Google eigenlijk verkopen'

Iemand die origineel is, vinden we bijzonder, fris, vernieuwend en vindingrijk. Volgens Adam Grant ben je origineel als je je creatieve spinsels – een uitvinding, een kunstwerk, een businessplan, wat dan ook – ook effectief kunt uitvoeren. Iets is pas echt origineel als het wereldschokkend is. Denk aan legendarische uitvinders als Thomas Edison, kunstenaars als Pablo Picasso of innoverende ondernemers als Henry Ford. Maar denk ook aan uzelf. Want, zegt Grant, iederéén heeft wel eens een briljante ingeving.

Al meer dan tien jaar bestudeert Grant originaliteit als professor aan Wharton, één van de meest toonaangevende business schools ter wereld, maar ook als consultant voor onder meer Google en Facebook.