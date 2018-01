Een mens van goede wil: Luc Nevejans bouwt een school in Tanzania

'Wij helpen hun dromen waar te maken'

Luc Nevejans «Ze hadden net het enige klaslokaal afgewerkt. In de ene helft van het gebouw zaten 45 leerlingen, de andere helft was voor de administratie. Het schrijnende gebrek aan lesmateriaal viel ons meteen op. De kinderen hadden elk een schriftje en een potlood, maar de leerkrachten hadden helemaal niets, zelfs geen schoolboeken. Tijdens die vakantie kochten we enkele grote panelen met daarop elementaire informatie over scheikunde en biologie, zoals wij die vroeger kenden, en we lieten ze op de school bezorgen. Toen we afscheid namen, beloofden we de ouders en de leerkrachten dat we in België geld zouden inzamelen voor voldoende boeken voor de hele cyclus van het middelbaar onderwijs.

»Met onze vzw Dorizon Doenja organiseren we sindsdien geregeld activiteiten die geld in het laatje brengen. In 2010 konden we hen alle schoolboeken bezorgen. Vandaag telt de school acht klaslokalen met een computerklas, een administratief gebouw, zes lerarenwoningen en een keuken, en er staat een nieuwe refter in de steigers.»

HUMO Vonden ze uw spontane aanbod om geld in te zamelen niet merkwaardig?

Nevejans «Nee, ze zijn dat daar gewend. Er reizen al jaren westerlingen. Een naburig dorp werd op bijna identieke wijze gesteund door andere Vlaamse vzw’s. Het vervelende is dat sommigen ons als rijke suikerooms en -tantes uit het welvarende Europa zien. We doen ons best om die stempel kwijt te raken, maar het gaat moeizaam. Ze kijken wel naar ons op, omdat we in hun ogen welvaart vertegenwoordigen. Wij zorgen voor het geld, maar het initiatief en alle beslissingen laten we aan hen over. We dringen niets op. En al het werk wordt uitgevoerd door de plaatselijke bevolking.»

HUMO Proberen jullie zo ook de lokale economie draaiende te houden?

Nevejans «Dat is overdreven, want wij richten ons vooral op de school. Ons belangrijkste doel is 450 jongens en meisjes de kans geven om te studeren zodat ze aan hun toekomst kunnen bouwen. We geven geen microkredieten aan particulieren of geld aan individuele kinderen. Wij steunen alleen initiatieven die de gemeenschap, de school en alle jongeren van Bassodawish ten goede komen. Zo hebben we ook de watervoorziening in de streek helpen financieren, en de aansluitingen van de school op het elektriciteitsnet en het internet.»

HUMO Zijn jullie uit medelijden de school in 2009 te hulp geschoten?

Nevejans «Medelijden klinkt vreselijk negatief, ik noem het liever betrokkenheid. Wij zijn zelf ouders, we hebben gestudeerd en we weten hoe belangrijk onderwijs voor onze kinderen is. Je studie helpt je verder in het leven. In 2009 zagen wij jonge mensen die die kansen niet kregen bij gebrek aan middelen. Wij hadden die middelen wel, dus waarom zouden we ze dan niet helpen? We reizen nu af en toe naar Tanzania en we hebben de voorbije jaren veel met de kinderen op school gepraat. Ze koesteren allemaal een droom: de ene wil verpleger worden, de andere dokter of leraar. Sommigen stappen elke dag anderhalf uur te voet naar school. Ze leveren ontzettend veel inspanningen om hun dromen waar te maken, maar zonder onze hulp lukt het niet. En uiteindelijk hebben we veel meer bereikt dan oorspronkelijk de bedoeling was.

»Wat ik zo geweldig vind, is dat veel mensen ons spontaan steunen. Facebook speelt daar een zeer belangrijke rol in. Als één van onze Tanzaniaanse vrienden een foto of een bericht post, reageren sympathisanten hier in België meteen met een actie, zonder dat wij ook maar iets moeten vragen. Zo liet iemand zich twee jaar geleden sponsoren om met een eenwieler Alpe d’Huez op te fietsen. En elk jaar organiseert iemand anders een groot tuinfeest ten voordele van Dorizon Doenja. Dat is toch hartverwarmend?»