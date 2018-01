Arno en Zwangere Guy: van MIA tot N-VA

Gorik is als Zwangere Guy, de artiestennaam waaronder hij in 2017 zijn solodebuut ‘Zwangerschapsverlof vol. 3’ uitbracht, genomineerd in de categorie Urban (‘Ik denk dat ze het niet hiphop durfden te noemen’). Arno is voor één keer niet genomineerd, waardoor hij de handen vrij heeft om een prijs uit te reiken aan ‘zijn’ Ancienne Belgique, winnaar van de Lifetime Achievement Award.

Beide heren vertegenwoordigen bovendien twee generaties Brusselaars. Arno werd afgelopen september geëerd als ereburger van de stad waar hij al meer dan dertig jaar woont. Gorik, jeugdhuiswerker en als Omar-G ook actief in hiphopcollectief STIKSTOF, woont er al zo lang als hij leeft.

'– 'Rimbaud heeft nog hier in Brussel gewoond' – 'Wie? Rambo?' – 'Nee, vint, de dichter!''

We hebben afgesproken in Le Paon Royal, het stamcafé van Arno, die als laatste komt binnengewaaid. ‘Ik heb mijn regels,’ zegt hij. ‘Híj is zwanger, en ík heb mijn regels. Je kunt niet alles hebben, hè.’

We beginnen met thee, en ik vraag of ze awards belangrijk vinden.

Gorik van Oudheusden «Ik heb nog nooit een artiest beter zien worden na het winnen van een award. Maar het is zeker niet onaangenaam om erkenning te krijgen voor iets waar je passioneel mee bezig bent.»

Arno Hintjens «Ik heb ze allemaal al gewonnen, hè. In Frankrijk ook al drie. Ik ben er chevalier. Dat is één graad meer dan een trekhond. Een prijs winnen is iets abstracts, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar als ze je een cadeau geven, zei mijn grootmoeder altijd, mag je dat nooit refuseren.»

Van Oudheusden «Exact. Ik ben één keer naar de MIA’s geweest – vorig jaar met STIKSTOF – en ik ben er buitengesmeten (lacht).»

HUMO Wat had je gedaan?