Brussels by Night: Girls In Hawaii, helden van Franstalig België

Op 30 mei 2010 trad Denis op in Elsene, samen met François Gustin en Daniel Offermann. Toen hij naar huis reed, verongelukte hij op de Brusselse ring. Pas na drie jaren van rouw klauterden de resterende Girls in een gewijzigde bezetting uit de diepe krater die Denis had achtergelaten met ‘Everest’, een somber, groots en ontroerend eerbetoon. Op ‘Nocturne’ klinkt de groep weer luchtiger – op sommige songs kun je zelfs dansen.

'Wij hebben vrede gesloten met de muziek uit onze jeugd'

LIONEL VANCAUWENBERGE (zang) «Op ‘Everest’ hebben we de dood van Denis verwerkt, maar met ‘Nocturne’ wilden we een plaat in zijn geest maken: opgewekt, nieuwsgierig en gepassioneerd. Alsof hij nog steeds bij ons is. En we hebben ons voor het eerst sinds die bewuste nacht weer geamuseerd in de studio.»