Ik inspireer me oneindig veel liever op mijn oude vriend H. Wuipel, die in het echt een andere naam draagt. Toen hij 17 was, citeerde hij al raak uit Schopenhauer, wat hem later evenwel niet heeft belet om nergens in af te studeren. ‘Een ernstig geval van diplomafobie,’ houdt hij staande. Hij werd dan maar neringdoende en boerde beter dan ik.

Kort voor de jaarwisseling trof ik hem in een drukke delicatessenwinkel. Altijd beter dat je elkaar in een delicatessenwinkel tegen het lijf loopt dan in een voedselbank. Terwijl we onze beurt stonden af te wachten, ontwikkelde hij een gedachte bij het volgnummerapparaat: ‘Je koopt zo’n rolletje volgnummers,’ zei hij, ‘en pakweg de nummers 1 tot en met 50 stop je in je portefeuille. Als je in een winkel op de display merkt dat bijvoorbeeld klant nummer 25 weldra aan de beurt is, haal je nummer 25 snel en ongemerkt – het vergt mogelijk enige oefening – uit je portefeuille. Als ineens blijkt dat er twee nummers 25 zijn, zal er zowel bij de bediening als bij de klanten een ontregeling ontstaan die van het banale boodschappen doen een vermakelijk uitje maakt.’

Ik herinner me dat hij vroeger een kat had die Muis heette: ‘Is het niet prachtig dat je naar je prooi bent genoemd, Muis?’ En aan de voordeur van zijn brocantewinkel hing een bordje met de tekst: ‘Wegens omstandigheden open’.