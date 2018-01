Naema Tahir: 'Gestopt met werken'

Ze was een nachtmens, zei ze, zoals zovelen van haar generatie van ongetrouwde twintigers en dertigers. Ze nuttigde haar avondmaal rond tien uur, kon daarna maar niet genoeg krijgen van het kletsen met haar broers en zussen en ging pas rond middernacht naar bed. Maar dat verhaal ging er bij mij niet in. Ze staat namelijk vóór zonsopgang op om haar eerste gebeden uit te spreken, en hoewel ze daarna inderdaad soms weer in bed kruipt, slaapt ze zeker niet dagelijks een gat in de dag. Als oudste dochter in een gezin van tien kinderen geeft dat geen pas, want er is altijd wel een helpende hand nodig in een druk huishouden.

Ik vroeg dus door: waarom was ze nu echt gestopt met werken? Ze had toch een goed salaris van omgerekend 300 euro, drie keer het gemiddelde Pakistaanse inkomen? Ze had haar baan met veel moeite veroverd na een streng examen, waarbij ze het had moeten opnemen tegen honderden anderen. Een ongekend aantal vrouwen in Pakistan wil graag werken en mag dat tegenwoordig ook. Niet gaan werken druist nu zelfs in tegen de cultuur van een stad die langzaam maar zeker een moderne wereldstad aan het worden is.

Ze wilde rekening houden met de opvattingen in haar grootfamilie, gaf ze toen als antwoord.