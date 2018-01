Koppensneller Herman Brusselmans: 'Koppels vrijen niet zo vaak als vroeger'

'Wie het overschatte Netflix als excuus gebruikt om niet met zijn partner te vogelen, heeft allicht heel andere redenen'

Vroeger vrijde het doorsnee koppel gemiddeld twee keer per week, tegenwoordig drie keer per maand. Dat komt omdat koppels in deze tijden wel wat anders te doen hebben dan hun zwans in een scheur te rammen. Zowel de man als de vrouw, of bij homo’s de man en de man, of bij lesbo’s de vrouw en de vrouw, of bij transgenders de manvrouw met de vrouwman, welja, allebei zijn ze bezig met hun werk, hun hobby’s, hun depressies, Netflix en desnoods hun kinderen. Het is vooral Netflix dat de koppels vanonder de lakens houdt. Men zit liever te staren naar seizoen 9 van een kutserie, om de volgende dag tegen andere losers te zeggen dat seizoen 8 toch beter was.