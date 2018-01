Magnapop haalt herinneringen op

Wie enigszins bij z’n positieven was in de jaren 90, kan vast nog wel iets fluiten van Magnapop, het Amerikaanse poprockgroepje dat het alternatieve circuit met een dosis vrolijke onschuld injecteerde. Geweldig virtuoos was het niet, en Linda Hopper kon niet meteen een schoolvoorbeeld van toonvastheid worden genoemd, maar ondanks alles – of net daarom – schopten singles als ‘Merry’, ‘Slowly, Slowly’ en ‘Open the Door’ het tot de hoogste regionen van ‘De afrekening’, en prijkte ‘Lay It Down’ in 1994 zelfs helemaal bovenaan in ‘De eindafrekening’.