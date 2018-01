‘Poppy, ongepolijst, swingend, sexy, en kan op eenvoudig verzoek een Van Halen van jewelste neerzetten’: in 2002 wint Goose Humo’s Rock Rally. Al heeft een en ander wel aan een zijden draadje gehangen, want in de preselectie in Bissegem maakt Goose geen al te beste beurt, en twijfelt de jury. Maar in de halve finale en de finale dribbelt de groep uit Kortrijk iedereen het veld af.

'Eigenlijk was het waanzin te denken dat we om de twee jaar tien goeie groepen zouden vinden. En kijk nu'

Ook in die finale spelen de Aberdeen Loving Gods. Wie? Het juryverslag: ‘Aan de zanger kon je nu al zien dat hij, mochten The Gods ooit veel platen gaan verkopen, zijn heroïneverslaving waardig zal dragen.’

Jonas Govaerts (Gewezen Humo-journalist en jurylid) «De Aberdeen Loving Gods klonken verschrikkelijk, maar zagen er fantastisch uit. Ik herinner me een man in een bontjas, een zwerver en een reus.»

Kurt Overbergh (Artistiek directeur AB, jurylid) «Dat Goose zou winnen, daar waren we het toen behoorlijk snel over eens. Maar wat moesten we met de Aberdeen Loving Gods? Ik vond ze waardeloos, zó slecht. Maar Bent Van Looy – ook in de jury toen – zag er wél iets in: hij vond ze kunstig. Enfin, dat werd een hilarische discussie waar Bent en ik nog altijd mee lachen.»

Charlie Poel (Gewezen juryvoorzitter) «De Rock Rally heeft een traditie van grappenmakers. In één van de eerste edities was er een groep die Pas oep, we zijn me veul! heette. Stond er plots een hele jeugdclub op het podium: veertig man die onnozel kwamen doen (lacht).»