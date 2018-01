7 simpele vuistregels voor een leuker leven

⓵ Doe aan black-box-denken

De mens zoekt de oorzaken van zijn falen graag buiten zichzelf. Om niet opnieuw te floppen, helpt het om nederlagen en mislukkingen te accepteren en de aanleidingen te onderzoeken. Dus: maak een ‘zwarte doos’ voor jezelf. Schrijf bij belangrijke beslissingen op wat je overwegingen en verwachtingen waren. Pakt het verkeerd uit? Dan kun je onderzoeken wat misging en ervan leren.

⓶ Laat technologie af en toe voor wat het is

We beschouwen technologie als vooruitgang, om alles handiger, efficiënter en sneller te maken. Maar het kan soms contraproductief uitpakken, want je moet er veel voor doen, begrijpen en bijhouden. Denk alleen al aan de (verloren) tijd die gemoeid is met van alles de laatste versie zien en bijwerken. Maak daarom kritische keuzes en laat achterwege wat je te weinig oplevert.

⓷ Doorprik emoties

Ook al wordt tegenwoordig aangeraden om je gevoel te volgen, maak je van je emoties beter geen kompas, zegt Dobelli. Gevoelens zeggen het ene moment dit en het volgende moment het tegenovergestelde. Zijn ze dan wel de beste raadgever? Dobelli ziet zijn eigen gevoelens als de vogels die rondfladderen in een markthal. Leuk om naar te kijken, maar vlieg ze niet achterna. Kijk vooral naar feiten en bewijzen, adviseert hij.

⓸ Voer de ‘vijf-seconden-nee’-regel in

Volgens Dobelli één van de beste vuistregels voor een geslaagd leven. Het verschil tussen succesvolle en zeer succesvolle mensen is dat die laatsten vrijwel tegen alles nee zeggen. Ga niet in op elk simpel verzoekje om iets voor iemand te doen: dat kost altijd meer tijd dan je denkt. Zeg niet op alles spontaan ja, maar hanteer de ‘vijf-seconden-nee’-methode. Die houdt in: denk even na over verzoeken en wijs 90 procent ervan af. Zo hou je tijd over en kun je gerichter ‘ja’ zeggen tegen mensen.

⓹ Vermijd zelfmedelijden

Zwelgen in zelfmedelijden kost veel energie. Vaak verpakken we dat wijselijk als ‘verwerking’. Kies voor een pragmatischer aanpak: accepteer het onrecht uit het verleden en probeer de tegenslagen van het heden op te lossen. Of leer ze te verdragen.

⓺ Help vaker een 80-plusser de straat over te steken

Vaak liggen de dingen waarvan we genieten en de dingen die we zinvol achten nogal uiteen. Zwerfafval opruimen is niet leuk, maar heeft wel een positief effect op het milieu. Met een zak chips in de zetel liggen en een film kijken scoort hoger in genot, maar geeft ons minder het gevoel dat we zinvol bezig zijn. We worden het gelukkigst als ‘lust’ en ‘zinvol’ in balans zijn. Doe dus vaker iets voor een ‘hogere’ vorm van vreugde, zoals die kleine goede daad, bijvoorbeeld een oudere helpen oversteken. Als je daarna een stukje chocolade deelt, ben je helemaal goed bezig.

⓻ Laat meningen ook eens achterwege

De wereld gaat gebukt onder meningen. Iedereen wordt geacht overal een mening over te hebben en die te ventileren op sociale media. Ook over onderwerpen waar je eigenlijk te weinig van af weet. Voor je het weet, raak je verstrikt in discussies over zaken die je nauwelijks interesseren. Wat zou er gebeuren als je je eens van een mening onthoudt? De wereld draait moeiteloos door zonder jouw commentaar. Zo verloopt je leven een pak rustiger.

