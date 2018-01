Vermijd extra bagagekosten: trek 10 truien en 8 broeken aan en check dan in

De Britse designer Ryan Carney Williams was stevig gaan shoppen tijdens zijn reis in IJsland en besefte pas op de luchthaven van Keflavík dat zijn nieuwe kleren niet in zijn handbagage pasten. Om extra bagagekosten te vermijden, trok hij dan maar alles aan: acht broeken en tien T-shirts, over elkaar heen. Onaanvaardbaar, vond British Airways, dat Williams de toegang tot het vliegtuig weigerde.

Williams barstte in woede uit en werd daarvoor uiteindelijk zelfs gearresteerd. Een dag later probeerde hij het opnieuw, bij een andere maatschappij. Maar ook EasyJet liet hem niet aan boord.

Williams – die zijn wedervaren in een reeks tweets de wereld instuurde – was niet de eerste passagier die extra bagagekosten probeerde te omzeilen door zich warm in te duffelen. James McElvar, lid van de Schotse boysband Rewind, stapte in 2015 op een vlucht van Londen naar Glasgow gekleed in zes T-shirts, vier truien en twee jassen. Niet veel later gaf hij over door de warmte. Hij viel tijdens de vlucht van ruim een uur ook twee keer flauw, maar hij had tóch vijftig euro uitgespaard.