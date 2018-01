Zestig jaar geleden was het een bijzondere gebeurtenis als je over een auto kon beschikken. In 2011 hield het Gentse museum Huis van Alijn daarover een opmerkelijke tentoonstelling. In ‘Trots op mijn auto’ poseren vaders, moeders, kinderen, bruiden, bedienden en communicanten fier bij wat de eerste auto in de familie is.