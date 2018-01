De woede van Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 'Als er al open grenzen zijn in dit land, dan wel voor belastingontduikers en fraudeurs'

'Je kunt me niet zo makkelijk raken. Ik heb als dochter van migranten genoeg meegemaakt en voldoende eelt op mijn ziel gekweekt'

HUMO Of had u het vandaag liever over iets anders gehad?

MEYREM ALMACI «Dat het goed gaat met Groen. Mocht de pers daar eventueel ooit interesse in hebben, tenminste (minzame grijns). Geen zwans, ik heb nooit eerder het gevoel gehad dat onze thema’s zo leefden. Klimaatverandering, werkbaar werk en eerlijke fiscaliteit: niemand krijgt die thema’s nog van de agenda. Het is niet altijd degene die het meest en het luidst in de media wordt opgevoerd – omdat het veel clicks oplevert – die het échte debat in de huiskamers domineert. Thuis zijn mensen met andere dingen bezig. Steeds meer mensen zijn het polariseren en het schelden beu, en willen dat we er samen het beste van maken.»

HUMO Door de progressieve krachten te verenigen in het kartel Samen, bijvoorbeeld?

ALMACI «Dat is niet gelukt. Tom Meeuws zei dat hij het voor bekeken hield omdat hij zichzelf niet meer zag functioneren. We hebben daar akte van genomen en dat gecommuniceerd. Maar een halve dag later kwam hij op die afspraak terug.

»Dan móét je iets doen, want anders word je in een debat over één persoon meegesleurd, zonder dat je nog echt over je project kunt praten.»

HUMO Je had die communicatie ook kunnen overlaten aan Tom Meeuws zelf. Het getuigde van weinig emotionele intelligentie om dat in zijn plaats te doen. Logisch dat zo’n SP.A-afdeling dan gekwetst is en haar middelvinger opsteekt naar Groen.

ALMACI «Dat zijn analyses achteraf. We zaten met een horde journalisten die wilden weten wat er aan de hand was, en wij vroegen of we mochten bevestigen wat we hadden gehoord – dat Tom het voor bekeken hield. Dat mocht. Als je als leider van zo’n lijst níét communiceert, krijg je het verwijt dat je je aan het verstoppen bent. Maar ’s avonds veranderde Tom plots van idee, en was het allemaal niet zo bedoeld. Sorry, maar dan houdt het op.»

HUMO Heb je er nooit aan gedacht om het op de manier van Bart De Wever aan te pakken?