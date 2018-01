'Control Pedro': de digitale paljas in Pedro Elias

'Twee uur lang recepten voor kip uitwisselen met een onbekende Indiër: geweldig!'

Even refreshen: ‘Control Pedro’ was die panelshow op VIER waarin professionele speelvogel Pedro Elias jr. (43) en zijn gasten de wonderlijkste uithoeken van het internet verkenden terwijl de amper Nederlands sprekende Pedro Elias sr. (82), wijnhandelaar op rust, deed alsof hij geïnteresseerd zat te luisteren. Dat laatste is gelukkig niet veranderd – of toch bijna niet.

Pedro Elias «Mijn papa zal er maar in zeven van de acht opnames bij zijn, want tijdens de derde opname moet hij een cataractoperatie ondergaan. Ik was al meteen razend enthousiast: ‘We gaan die operatie in de studio laten doen!’ Maar dat bleek praktisch nogal moeilijk haalbaar: jammer.

»Enfin, heel blij dat hij er op zijn gezegende leeftijd toch weer bij is.»

HUMO Kent je vader iets van het internet?

Elias «Dat valt nog wel mee. Thuis heeft hij een bureautje waar ik weleens onverhoeds binnenval. Ik betrap hem er geregeld op dat hij op YouTube naar Colombiaanse videoclips zit te kijken, een soort MENT TV voor latino’s. Hij en mijn moeder zijn ook erg begaan met de veiligheid van hun computer, ze hebben een heilige schrik voor virussen en hackers en zo.

»Plak jij je webcam af?»