'Beelden van conflicten worden meteen op Facebook of WhatsApp gezet. Je kan daar niets aan veranderen, maar vooruitgang is het niet'

Jimmy Schippers (34) en Herman Audenaert (49) zijn lid van het wijkteam, Benny Peeters (43) werkt bij de verkeerspolitie, Tom Hertogs (38) is één van de stuwende krachten van het fietsteam, en Joseph El-Bacha (26) heeft net zijn opleiding achter de rug en rondt zijn stage op verschillende afdelingen af.

HUMO Beginnen we bij het begin: waarom gaat iemand bij de politie?

Herman Audenaert «Het is me met de paplepel ingegeven, mijn vader was adjunct-commissaris in de radiokamer. Ik ben in zijn voetsporen getreden, als wijkagent. Elke dag tussen de mensen lopen en proberen om hun problemen op te lossen, ik vind dat een droomjob.»

Jimmy Schippers «Ik ben altijd erg sportief geweest, én ik was als kind al gesteld op discipline. Voor mij is er nooit een andere optie geweest. Of toch, het leger, maar daar waren mijn ouders niet zo voor te vinden (lacht).»

Joseph El-Bacha «Als jonge gast had ik al voor mezelf uitgemaakt dat ik bij de politie het meeste kon betekenen voor de maatschappij. Maar ik wilde wel eerst kennis opdoen, een netwerk uitbouwen en mijn sociale vaardigheden aanscherpen. Daarom heb ik jeugdcriminologie gestudeerd, en werkte ik als vrijwilliger en als stagiair met kwetsbare jongeren.»

Benny Peeters «Ik droomde van een job bij de verkeerspolitie. Het aantal verkeersdoden naar beneden helpen, de maatschappij veiliger maken, en er ondertussen voor zorgen dat mensen iets vlotter van a naar b raken: ik vond dat een heel motiverende gedachte. En dat vind ik nog steeds.»

HUMO Wat meteen opvalt in ‘Politie 24/7’ is dat jullie het consequent hebben over de klant. Is de burger dood?