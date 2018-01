Dertig jaar bij VTM: Dany Verstraeten over zijn carrière, de media, zijn ooglidcorrectie én 'elke dag dezelfde foto van Kris & Danny'

'Ik heb weinig street credibility: daarvoor is mijn leven niet goor genoeg'

DANY VERSTRAETEN «Ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan, ik heb zelfs nooit gesolliciteerd. Ik heb alleen gesprekken gevoerd. Twee om precies te zijn. Het eerste vond plaats na het allereerste concert van Dire Straits in België, half oktober ’78, op het Sint-Jacobsplein in Leuven. Daar ben ik aan de praat geraakt met Jan Schoukens en Jos Van Oosterwyck van Radio 1. Ik had hen bij de kraag gevat omdat ik altijd voor de radio wilde werken: ik was opgegroeid met piratenzenders zoals Radio Veronica, Radio Londen en Radio Noordzee. ’s Nachts luisterde ik onder de lakens naar de transistorradio die ik op mijn 14de had gekocht met het geld van mijn vakantiejobs. Ik was nog student, maar na dat gesprek in Leuven mocht ik een proefreportage maken, en van het ene is het andere gekomen. Ik ben tien jaar bij de verkeersredactie van de openbare omroep gebleven.

»Het tweede gesprek was met Mike Verdrengh, die ik weleens was tegengekomen in de gang van de VRT. Mike bereidde met Guido (Depraetere, red.) de opstart van VTM voor in een oud kasteeltje in Peutie. Ik maakte voor de openbare omroep intussen ‘Mobiele mensen’, een tv-programma over auto’s, en ik dacht dat VTM ook zoiets wilde. Dat heb ik omstandig uit de doeken gedaan, Mike en Guido lieten me geduldig uitspreken en vroegen toen: ‘Ben je uitgepraat? Want wij hebben andere plannen met jou.’ Zij hadden hun nieuwsanker gevonden, maar ik viel compleet uit de lucht.»

HUMO Wat zagen ze in u?

VERSTRAETEN «Mike had een uitgelezen fingerspitzengefühl, dat heeft hij bewezen, maar wat zag hij in mij? (Denkt na) Een jonge man met ambitie, die rust uitstraalde en goed voor de dag kwam? Als ik mijn baard tenminste wilde afscheren (lacht). Daar stond hij op, hij hield zijn vingers 5 centimeter uit elkaar: ‘Ik heb zoveel Amerikaanse studies liggen die bewijzen dat een anker met baard niet kán.’ Die studies heb ik nooit gezien, maar de baard is er wel afgegaan.»