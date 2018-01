Nick McCarthy, leadgitarist sinds het jaar nul, wilde meer tijd voor zijn gezin en werd vervangen door een gitarist én een toetsenman. Die laatste – Julian Corrie is de naam – zit in een Brussele hotellobby zichtbaar verguld te wezen met de complimentjes van zijn baas.

‘Ik ken wel hónderd gitaristen en toetsenisten die meteen ‘Ja!’ zouden hebben geroepen als we ze hadden gevraagd of ze Franz Ferdinand wilden vervoegen,’ zegt Alex Kapranos. ‘Maar ik wilde geen sessiemuzikanten die feilloos onze oude nummers konden reproduceren – ik wilde muzikanten met een eigen identiteit, muzikanten die iets nieuws op tafel legden. Daarom hebben we Dino (Bardot, red.) en Julian aan boord genomen. Ik hoor nu talloze groepen die als Franz Ferdinand klinken, of die toch behoorlijk zwaar door ons beïnvloed lijken te zijn. Maar Miaoux Miaoux, het fantastische soloproject van Julian, lijkt in niets op Franz Ferdinand. Ik zie dat alleen maar als een voordeel.»

Julian Corrie (glunderend) «Dank je wel, Alex.»

'Pas als het niet ingewikkeld klinkt, kan je er ook lekker ontspannen op dansen'

Alex Kapranos «Ken je die hilarische documentaire over Metallica, ‘Some Kind of Monster’? Daar zit een scène in waarin ze audities organiseren voor een nieuwe bassist. Die vent die uiteindelijk gekozen wordt, met z’n lange vlechten en z’n bermudashort, hoe heet die ook alweer?»

Corrie «Robert Trujillo, van Suicidal Tendencies.»

Kapranos «Coole gast! Veel cooler dan de andere bandleden, als je het mij vraagt. Hij was ook de enige van al die opdravende bassisten die iets nieuws, iets eigens durfde te doen: volgens mij hebben ze ’m precies daarom gekozen. Ondanks het feit dat ze – héél typisch – al die jongens drie Metallica-nummers lieten spelen. Zo van: ‘Laat nu maar eens zien hoe goed jullie onze vorige bassist kunnen naspelen, boys!’ Hand op het hart: wij hebben geen énkel oud Franz Ferdinand-nummer met Julian en Dino gespeeld totdat we helemaal klaar waren met het opnemen van onze nieuwe plaat. Pas toen we ergens een optreden in het verschiet hadden, beseften we ineens: ‘Oei, we zullen natuurlijk ook wel wat oude nummers moeten brengen. Kunnen we nog snel even ‘Take Me Out’ inoefenen?’»

HUMO Julian, jij was 19 toen ‘Take Me Out’ uitkwam. Levendige herinneringen?