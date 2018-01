De wedergeboorte van Simple Minds: Humo sprak met Jim Kerr

Hun vitale nieuwe cd ‘Walk Between Worlds’ luidt een wedergeboorte in voor Simple Minds. En ook de tournee die volgende week start, is anders dan anders. Het worden concerten in drie delen: eerst de nieuwe nummers, gevolgd door een interview op het podium en tot slot de greatest hits. Al zijn die laatste volgens frontman Jim Kerr (58) vaak lelijke eendjes: ‘Ze dachten dat de mensen het op hun zenuwen zouden krijgen van die fuckin’ Keltische fluit, maar kijk, ‘Belfast Child’ werd een wereldhit.’